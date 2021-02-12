Задержали агентов ФСБ, которые собирали военные тайны

Служба безопасности Украины задержала двух украинцев, которые для ФСБ РФ собирали секретную информацию в военной сфере.

Источник: СБУ

Дословно: "Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений относительно боеготовности и обеспечения ВС Украины".

Детали: Украинцам поручили получить секретные документы об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины во время проведения АТО/ООС.

Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии.

Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.

Злоумышленников задержали во время контролируемой передачи "тайных" документов и попытки их переправки российским кураторам.

Уличенным агентам ФСБ РФ инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК).