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Задержали агентов ФСБ, которые собирали военные тайны

Пятница, 12 февраля 2021, 12:01
Фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух украинцев, которые для ФСБ РФ собирали секретную информацию в военной сфере.

Источник: СБУ

Дословно: "Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений относительно боеготовности и обеспечения ВС Украины".

Детали: Украинцам поручили получить секретные документы об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины во время проведения АТО/ООС.

Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии.

 

Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.

Злоумышленников задержали во время контролируемой передачи "тайных" документов и попытки их переправки российским кураторам.

Уличенным агентам ФСБ РФ инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК).

Украинская правда
Темы: СБУРосcияФСБ


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