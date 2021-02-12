Задержали агентов ФСБ, которые собирали военные тайны
Служба безопасности Украины задержала двух украинцев, которые для ФСБ РФ собирали секретную информацию в военной сфере.
Источник: СБУ
Дословно: "Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений относительно боеготовности и обеспечения ВС Украины".
Детали: Украинцам поручили получить секретные документы об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины во время проведения АТО/ООС.
Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии.
Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.
Злоумышленников задержали во время контролируемой передачи "тайных" документов и попытки их переправки российским кураторам.
Уличенным агентам ФСБ РФ инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК).