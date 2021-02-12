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Covid-19: Україна потрапила у топ-5 країн, де найбільш незадоволені діями уряду

П'ятниця, 12 лютого 2021, 13:06

Мешканці України одні із найнезадоволеніших у світі діями свого уряду щодо боротьби з епідемією коронавіруса.

Джерело: Дослідження Фонду Демініціативи спільно з КМІС, Міжнародне опитування Галлап 

Дослівно: "Більше половини населення країн світу погоджується або твердо погоджується з тим, що їхні уряди добре справляються з коронавірусом. Дві п’ятих усіх опитаних із цим не згодні або категорично не згодні. Інші вагаються у своїх судженнях…

Громадяни США, Європи та Латинської Америки… зараз найбільш критично ставляться до того, як їхні уряди розв’язують проблеми, пов’язані з поширенням коронавірусу.

Незадоволеність урядом особливо висока з точки зору управління корона-кризою в Україні (77%), Боснії і Герцеговині, США, Іспанії, Великій Британії – там понад дві третини респондентів повідомляють про незадоволення своїм урядом".

 

Деталі: Опитування проведено на початку грудня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted  telephone  interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1000 інтерв'ю.  Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,5%.

Міжнародне опитування Галлап в кінці року (Eoy) - щорічна традиція, ініційована та розроблена під головуванням доктора Джорджа Галлапа в 1977 році. Цього року він був проведений в 47 країнах світу.

Українська правда
Теми: Українакарантинсоціологія


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