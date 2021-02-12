Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Covid-19: Украина попала в топ-5 стран, где больше всего недовольны действиями правительства

Пятница, 12 февраля 2021, 12:06
Covid-19: Украина попала в топ-5 стран, где больше всего недовольны действиями правительства

Жители Украины одни из самых недовольных в мире действиями своего правительства по борьбе с эпидемией коронавируса.

Источник: Исследование Фонда Демократические инициативы совместно с КМИС, Международный опрос Галлап

Дословно: "Больше половины населения стран мира соглашается или твердо соглашается с тем, что их правительства хорошо справляются с коронавирусом. Две пятых всех опрошенных с этим не согласны или категорически не согласны. Другие колеблются в своих суждениях...

Граждане США, Европы и Латинской Америки... сейчас наиболее критически относятся к тому, как их правительства решают проблемы, связанные с распространением коронавируса.

Недовольство правительством особенно высоко с точки зрения управления корона-кризисом в Украине (77%), Боснии и Герцеговине, США, Испании, Великобритании - там более двух третей респондентов сообщают о недовольстве своим правительством".

 

Детали: Опрос проведен в начале декабря 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.

Международный опрос Галлап в конце года (Eoy) - ежегодная традиция, инициированная и разработанная под председательством доктора Джорджа Галлапа в 1977 году. В этом году он был проведен в 47 странах мира.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Украинакарантинсоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Украина
Байден и Эрдоган обсудили вопросы поддержки Украины и Швеции в НАТО
От Лондона до Брюсселя
Более 60% поляков положительно оценивают отношения с Украиной
Последние новости
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
Все новости...
Реклама: