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Covid-19: Украина попала в топ-5 стран, где больше всего недовольны действиями правительства

Пятница, 12 февраля 2021, 13:06

Жители Украины одни из самых недовольных в мире действиями своего правительства по борьбе с эпидемией коронавируса.

Источник: Исследование Фонда Демократические инициативы совместно с КМИС, Международный опрос Галлап

Дословно: "Больше половины населения стран мира соглашается или твердо соглашается с тем, что их правительства хорошо справляются с коронавирусом. Две пятых всех опрошенных с этим не согласны или категорически не согласны. Другие колеблются в своих суждениях...

Граждане США, Европы и Латинской Америки... сейчас наиболее критически относятся к тому, как их правительства решают проблемы, связанные с распространением коронавируса.

Недовольство правительством особенно высоко с точки зрения управления корона-кризисом в Украине (77%), Боснии и Герцеговине, США, Испании, Великобритании - там более двух третей респондентов сообщают о недовольстве своим правительством".

 

Детали: Опрос проведен в начале декабря 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.

Международный опрос Галлап в конце года (Eoy) - ежегодная традиция, инициированная и разработанная под председательством доктора Джорджа Галлапа в 1977 году. В этом году он был проведен в 47 странах мира.

Украинская правда
Темы: Украинакарантинсоциология


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