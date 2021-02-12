Синоптик розповіла, коли вщухне сніг і відступлять морози

На Україну суне холодна повітряна маса, яка відступить аж 21-22 лютого, до того часу у країні прогнозують значні морози, при цьому опади малоймовірні.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "За попередніми прогнозами, похолодання, яке вже найближчої доби зайде практично на всю територію України і яке міцнішатиме на наступному тижні, протримається до 20-21 лютого".

Деталі: Водночас, за словами синоптика снігопадів та льодяних дощів вже не передбачається.

Так, 13-14 лютого антициклон Helida виштовхає циклони з України, щоб дати дорогу повітряній масі арктичного походження.

Суттєві опади в Україні малоймовірні, лише в окремих районах можливі залишки періодичного снігу.

На дорогах попереджають про ожеледицю.

Температура повітря вночі очікується -10-16 градусів, вдень -5-11 градусів. У Криму та на Закарпатті лише вдень від 2 морозу до 2 тепла.

У суботу переважатиме сильний північно-західний вітер із штормовими поривами.

У Києві на вихідні - вночі -12-14, вдень -7-10 градусів. Місцями можливий невеликий сніг, але без серйозних опадів.