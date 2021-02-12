Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптик рассказала, когда утихнет снег и отступят морозы

Пятница, 12 февраля 2021, 13:47

В Украину идет холодная воздушная масса, которая отступит 21-22 февраля, до этого времени в стране прогнозируют значительные морозы, при этом осадки маловероятны.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины и которое окрепнет на следующей неделе, продержится до 20-21 февраля".

Детали: В то же время, по словам синоптика снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится.

Так, 13-14 февраля антициклон Helida вытолкают циклоны с Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения.

Существенные осадки в Украине маловероятны, лишь в отдельных районах возможны остатки периодического снега.

 

На дорогах предупреждают о гололедице.

Температура воздуха ночью ожидается -10-16 градусов, днем ​​-5-11 градусов. В Крыму и на Закарпатье только днем ​​от 2 мороза до 2 тепла.

В субботу будет преобладать сильный северо-западный ветер с штормовыми порывами.

В Киеве на выходные - ночью -12-14, днем ​​-7-10 градусов. Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Задержали агентов ФСБ, которые собирали военные тайны

Радиация попала в воды Донбасса: Кравчук на Совбезе ООН

Тихановская: Нам стало проще понять украинцев, Лукашенко договаривается с Путиным

Впервые нардепу сообщено подозрение в кнопкодавстве

"Хочешь мира - готовься к войне": Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС

Снегопады продлятся до вечера субботы, на Львовщине выпало уже 90 см снега 

Все новости...
погода
Киевлян ждут метели и гололедица
За три дня в Киеве эвакуировали более 640 автомобилей, которые мешали убирать снег
Снег помешал нескольким поездам "Укрзализныци"
Последние новости
14:25
Стало известно имя военного, погибшего у Новомихайловки
14:24
Появилось видео выхода китайского зонда на орбиту Марса
14:24
картаЗамело: в Украине насыпало до 112 см снега
14:20
НБУ хочет расширить возможности корпоративных платежных карточек
14:15
видеоРоссийской танцовщице во второй раз запретили въезд в Украину
14:07
Фишинговые атаки от фейкового МОЗ на тему вакцинации зафиксировали в Украине
14:00
Украинцы готовы пожертвовать своими правами, чтобы преодолеть COVID
13:53
Украина хочет запустить собственный спутник в сотрудничестве со SpaceX – Уруский
13:47
картаСиноптик рассказала, когда утихнет снег и отступят морозы
13:34
"Нафтогаз" в прошлом году вдвое снизил зарплату членов набсовета
Все новости...