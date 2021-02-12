Синоптик рассказала, когда утихнет снег и отступят морозы

В Украину идет холодная воздушная масса, которая отступит 21-22 февраля, до этого времени в стране прогнозируют значительные морозы, при этом осадки маловероятны.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины и которое окрепнет на следующей неделе, продержится до 20-21 февраля".

Детали: В то же время, по словам синоптика снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится.

Так, 13-14 февраля антициклон Helida вытолкают циклоны с Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения.

Существенные осадки в Украине маловероятны, лишь в отдельных районах возможны остатки периодического снега.

На дорогах предупреждают о гололедице.

Температура воздуха ночью ожидается -10-16 градусов, днем ​​-5-11 градусов. В Крыму и на Закарпатье только днем ​​от 2 мороза до 2 тепла.

В субботу будет преобладать сильный северо-западный ветер с штормовыми порывами.

В Киеве на выходные - ночью -12-14, днем ​​-7-10 градусов. Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков.