Синоптик рассказала, когда утихнет снег и отступят морозы
В Украину идет холодная воздушная масса, которая отступит 21-22 февраля, до этого времени в стране прогнозируют значительные морозы, при этом осадки маловероятны.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Прямая речь: "По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины и которое окрепнет на следующей неделе, продержится до 20-21 февраля".
Детали: В то же время, по словам синоптика снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится.
Так, 13-14 февраля антициклон Helida вытолкают циклоны с Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения.
Существенные осадки в Украине маловероятны, лишь в отдельных районах возможны остатки периодического снега.
На дорогах предупреждают о гололедице.
Температура воздуха ночью ожидается -10-16 градусов, днем -5-11 градусов. В Крыму и на Закарпатье только днем от 2 мороза до 2 тепла.
В субботу будет преобладать сильный северо-западный ветер с штормовыми порывами.
В Киеве на выходные - ночью -12-14, днем -7-10 градусов. Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков.