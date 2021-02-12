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Російській танцівниці вдруге заборонили в'їзд в Україну

П'ятниця, 12 лютого 2021, 14:15

Прикордонники заборонили в’їзд в Україну на 3 роки російській танцівниці.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: 12 лютого в аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили порушницю з російським громадянством. При встановленні всіх обставин стало відомо, що росіянка 1967 року народження, танцівниця і хореограф за родом занять, незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим.

Зокрема вона потрапила в Сімферополь літаком з Москви влітку 2018 року. В окупованому Росією Криму брала участь в гала-концерті.

Через порушення прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну терміном 3 роки.

Пряма мова Демченка: "Росіянка вже мала одну заборону, термін якої закінчився в 2020 році. Це вже друга санкція за порушення українського законодавства. Жінка намагалася ввести в оману прикордонників, стверджуючи, що востаннє була в Криму в 2014 році. Однак при пред’явленні доказів, визнала незаконний візит на ТОТ АРК".

Додатково: Прикордонники традиційно не називають ім’я порушниці, але за даними УП, це президент Ліги професіоналів східного танцю Росії Олена Рамазанова. На платформі Youtube можна знайти її виступ на гала концерті "Кубок Османської Імперії" 2018 року в Криму.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаКрим


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