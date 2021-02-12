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Российской танцовщице во второй раз запретили въезд в Украину

Пятница, 12 февраля 2021, 14:15

Пограничники запретили въезд в Украину на 3 года российской танцовщице.

Источник: Государственная пограничная служба, пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: 12 февраля в аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили нарушительницу с российским гражданством. При установлении всех обстоятельств стало известно, что россиянка 1967 года, танцовщица и хореограф по роду занятий, незаконно посещала временно оккупированый Крым.

В частности она попала в Симферополь самолетом из Москвы летом 2018 года. В оккупированном Россией Крыму участвовала в гала-концерте.

Из-за нарушения пограничники запретили ей въезд в Украину сроком 3 года.

Прямая речь Демченко: "Россиянка уже имела один запрет, срок которого истек в 2020 году. Это уже вторая санкция за нарушение украинского законодательства. Женщина пыталась ввести в заблуждение пограничников, утверждая, что последний раз была в Крыму в 2014 году. Однако при предъявлении доказательств, признала незаконный визит на ТОТ АРК".

Дополнительно: Пограничники традиционно не называют имя нарушителя, но по данным УП, это президент Лиги профессионалов восточного танца России Елена Рамазанова. На платформе Youtube можно найти ее выступление на гала концерте "Кубок Османской Империи" 2018 года в Крыму.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаКрым


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