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Моряки знову перекрили трасу Одеса – Київ, до них приїхав Саакашвілі

П'ятниця, 12 лютого 2021, 14:38

Близько пів сотні моряків, що працюють на торговельних суднах іноземних власників, перекрили рух транспорту на автотрасі Одеса - Київ навпроти посту поліції "Дачне" на знак протесту проти корупції при сертифікації та дипломуванні фахівців морської галузі.

Джерело: кореспондент "Укрінформу" з місця події, відео 7 канал Одеса

Деталі: Протестувальники ходять по пішохідному переходу з плакатами. Вони вимагають здійснювати електронне тестування моряків за європейськими стандартами та припинити побори.

Учасники акції стверджують, що при проходженні сертифікації моряки змушені віддавати від 3-х до 15-и тисяч доларів в кишені чиновників.

Повідомляється, що до учасників акції протесту прибув з Києва голова виконкому Нацради з реформ Михеіл Саакашвілі. Він зауважив, що "був заздалегідь попереджений про акцію протесту".

За словами Саакашвілі, він прибув на Одещину, щоб ознайомити моряків з результатами перемовин з главою Мінінфраструктури і розблокувати автотрасу.

Пряма мова: "Учора ми до 2-ї години ночі вели перемовини з міністром інфраструктури Криклієм і отримали обіцянку, що буде підписано наказ, що скасує норми, які дозволяють чиновникам щорічно грабувати моряків на 100-150 мільйонів доларів".

Додатково: Це вже друга акція протесту (після 25 січня) на автотрасі Одеса - Київ, що змушує автомобілістів об'їжджати цю ділянку дороги.

Учасники акції вважають винуватцями ущемлення їх інтересів главу Мінінфраструктури та в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту, вимагають їх відставки та спрощення системи і зниження цін за дипломування моряків.

Патрульні поліцейські вимагають від протестувальників припинити блокування руху на автотрасі.

Теми: Одеська областьакціїСаакашвілі


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