Моряки снова перекрыли трассу Одесса - Киев, к ним приехал Саакашвили

Около полсотни моряков, работающих на торговых судах иностранных владельцев, перекрыли движение транспорта на автотрассе Одесса - Киев напротив поста полиции "Дачное" в знак протеста против коррупции при сертификации и дипломировании специалистов морской отрасли.

Источник: корреспондент "Укринформа" с места события, видео 7 канал Одесса

Детали: Протестующие ходят по пешеходному переходу с плакатами. Они требуют осуществлять электронное тестирование моряков по европейским стандартам и прекратить поборы.

Участники акции утверждают, что при прохождении сертификации моряки вынуждены отдавать от 3-х до 15-и тысяч долларов в карманы чиновников.

Сообщается, что к участникам акции протеста прибыл из Киева председатель исполкома Нацсовета по реформам Михеил Саакашвили. Он отметил, что "был заранее предупрежден об акции протеста".

По словам Саакашвили, он прибыл в Одесскую область, чтобы ознакомить моряков результатам переговоров с главой Мининфраструктуры и разблокировать автотрассу.

Прямая речь: "Вчера мы до 2 часов ночи вели переговоры с министром инфраструктуры Криклием и получили обещание, что будет подписан приказ, который отменит нормы, позволяющие чиновникам ежегодно грабить моряков на 100-150 миллионов долларов".

Дополнительно: Это уже вторая акция протеста (после 25 января) на автотрассе Одесса - Киев, что заставляет автомобилистов объезжать этот участок дороги.

Участники акции считают виновниками ущемления их интересов главу Мининфраструктуры и и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта, требуют их отставки и упрощения системы и снижения цен за дипломирование моряков.

Патрульные полицейские требуют от протестующих прекратить блокировку движения на автотрассе.