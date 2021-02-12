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У Києві на дитячому майданчику від вибуху загинув чоловік

П'ятниця, 12 лютого 2021, 14:26
У Києві на дитячому майданчику від вибуху загинув чоловік

В результаті вибуху гранати в Києві загинув чоловік.

Джерело: "Київ Оперативний", пресцентр МВС у коментарі УП, поліція Києва

Деталі: В Солом’янському районі на Чоколівському бульварі на дитячому майданчику близько 14.30 прогримів вибух. У МВС підтвердили загибель чоловіка, зазначивши, що обставини трагедії встановлюються.

"Київ Оперативний" зазначає, що за попередньою інформацією, чоловік підірвав себе гранатою.

Дослівно поліція: "На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження. Спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув, а також обставини". 

Українська правда

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Теми: Київкримінал
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