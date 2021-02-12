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В Киеве на детской площадке от взрыва погиб мужчина

Пятница, 12 февраля 2021, 15:26

В результате взрыва гранаты в Киеве погиб человек.

Источник: "Киев Оперативный", пресс-центр МВД в комментарии УП, полиция Киева

Детали: В Соломенском районе на Чоколовском бульваре на детской площадке около 14.30 прогремел взрыв. В МВД подтвердили гибель мужчины, отметив, что обстоятельства трагедии устанавливаются.

"Киев Оперативный" отмечает, что по предварительной информации, мужчина подорвал себя гранатой.

Дословно полиция: "На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался, а также обстоятельства".

Украинская правда
Темы: Киевкриминал


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