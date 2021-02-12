Лукашенко обізлився на смартфони: "Хочете, щоб вас американці відстежували"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що американці за допомогою смартфонів слухають людей, а "розумні люди" уже давно ходять з кнопковими телефонами.

Джерело: Лукашенко на Всебілоруських народних зборах, Оnliner

Пряма мова: "Чи бачите, скривджені, бідні, без олігархів Білорусь. Я не кажу про дванадцятьох смартфонах і айфонах. Заради бога, телефонуйте. Хочете, щоб кожну хвилину вас американці відстежували, де ви знаходитеся і що ви там паритеся за цими айфон, купуйте. Якщо ви не чуєте, що я вам кажу. Розумні люди вже давно шукають телефони кнопкові. А ми...".

Деталі: При цьому, судячи зі знімків з офіційних зустрічей, Лукашенко користується продукцією Apple, зокрема він має iMac.

Нагадаємо: Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина також викрили у використанні продукції американської компанії Apple, хоча в країні майже немає Інтернету і довгий час не можна було користуватися мобільними телефонами.