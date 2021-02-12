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Лукашенко обозлился на смартфоны: "Хотите, чтобы вас американцы отслеживали"

Пятница, 12 февраля 2021, 18:07

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американцы с помощью смартфонов слушают пользователей, а "умные люди" уже давно ходят с кнопочными телефонами.

Источник: Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, Оnliner

Прямая речь: "Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы..."

Детали: При этом, судя по снимкам из официальных встреч, Лукашенко пользуется продукцией Apple, в частности у него есть iMac.

Напомним: Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына также уличили в использовании продукции американской компании Apple,  хотя в стране почти нет Интернета и долгое время нельзя было пользоваться мобильными телефонами. 

Украинская правда


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