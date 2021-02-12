Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко обозлился на смартфоны: "Хотите, чтобы вас американцы отслеживали"

Пятница, 12 февраля 2021, 17:07
Лукашенко обозлился на смартфоны: Хотите, чтобы вас американцы отслеживали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американцы с помощью смартфонов слушают пользователей, а "умные люди" уже давно ходят с кнопочными телефонами.

Источник: Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, Оnliner

Прямая речь: "Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы..."

Детали: При этом, судя по снимкам из официальных встреч, Лукашенко пользуется продукцией Apple, в частности у него есть iMac.

Напомним: Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына также уличили в использовании продукции американской компании Apple,  хотя в стране почти нет Интернета и долгое время нельзя было пользоваться мобильными телефонами. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Последние новости
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
Все новости...
Реклама: