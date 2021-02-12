У Рівному перевіряють стоматолога через травми у дітей

У Рівному за фактом неналежного виконання обов’язків стоматологом та нанесення тілесних ушкоджень розпочали досудові розслідування – із заявами до поліції звернулися жительки Костополя та облцентру.

Джерело: Відділ комунікації поліції Рівненської області, місцевий телеканал ITV, Рівне Online

Деталі: Зазначається, що 28-річна рівнянка повідомила, що після візиту до стоматолога в одній із приватних клінік Рівного у восьмирічної доньки вона виявила гнійну рану губи. Справу відкрили за частиною 2 статті 140 ККУ (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

Рівненський телеканал розповів, що стоматолога звати Інна Кравчук. Зазначається, що раніше жінку вже звільняли з іншої клініки, зокрема й через скарги з боку клієнтів.

Також до поліції звернулася 36-річна жителька Костополя, яка повідомила, що під час лікування зубів лікарка нанесла травми її 5-річній дитині. У цьому разі відкрили справу за ч.1 ст. 125 ККУ (Умисне легке тілесне ушкодження).

Через усі факти призначені експертизи, а в поліції зазначили, що "виявлена під час моніторингу Інтернету інформація буде зареєстрована та розглядатиметься під час розпочатих досудових розслідувань".

Очевидно, йдеться про відеозаписи, які розповсюджували місцеві видання.