Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Рівному перевіряють стоматолога через травми у дітей

П'ятниця, 12 лютого 2021, 18:37

У Рівному за фактом неналежного виконання обов’язків стоматологом та нанесення тілесних ушкоджень розпочали досудові розслідування – із заявами до поліції звернулися жительки Костополя та облцентру.

Джерело: Відділ комунікації поліції Рівненської області, місцевий телеканал ITV, Рівне Online

Деталі: Зазначається, що 28-річна рівнянка повідомила, що після візиту до стоматолога в одній із приватних клінік Рівного у восьмирічної доньки вона виявила гнійну рану губи. Справу відкрили за частиною 2 статті 140 ККУ (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

Рівненський телеканал розповів, що стоматолога звати Інна Кравчук. Зазначається, що раніше жінку вже звільняли з іншої клініки, зокрема й через скарги з боку клієнтів.

Також до поліції звернулася 36-річна жителька Костополя, яка повідомила, що під час лікування зубів лікарка нанесла травми її 5-річній дитині. У цьому разі відкрили справу за ч.1 ст. 125 ККУ (Умисне легке тілесне ушкодження).

Через усі факти призначені експертизи, а в поліції зазначили, що "виявлена під час моніторингу Інтернету інформація буде зареєстрована та розглядатиметься під час розпочатих досудових розслідувань".

Очевидно, йдеться про відеозаписи, які розповсюджували місцеві видання.

Теми: Рівненська областьмедицинадітиполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоУ Рівному перевіряють стоматолога через травми у дітей

Лукашенко обізлився на смартфони: "Хочете, щоб вас американці відстежували"

фотоУ Криму пересохла ще одна річка

фотоНардеп "Слуги народу" засвітився на зборах Лукашенка

На Донбасі підірвався боєць ЗСУ

фото, видеоМоряки знову перекрили трасу Одеса – Київ, до них приїхав Саакашвілі

Усі новини...
Рівненська область
Продавали керівну посаду в поліції: на Рівненщині судитимуть священника та правоохоронця
На Рівненщині під час руху загорівся поїзд із більш ніж 250 людьми
На рівненській АЕС відключився енергоблок: причина відключення з’ясовується
Останні новини
19:45
Зеленський ініціював закрите засідання РНБО
19:39
Регулятор викупив $110 млн на міжбанку цього тижня
19:31
Вбивці школяра на Закарпатті пом’якшили вирок
19:25
У "Слузі народу" кажуть, що їхній нардеп був на зборах Лукашенка як проста людина
19:22
На Донбасі позиції ЗСУ обстрілюють з кулиметів і гранатометів – штаб ООС
19:16
Moneyveo випускає облігації на 200 мільйонів
19:07
"Бориспіль" побудує другу смугу за гроші ЄС
18:51
фотоЕкскерівництво заводу Патона привласнило нерухомість на 4 мільйони доларів – ОГП
18:37
відеоУ Рівному перевіряють стоматолога через травми у дітей
18:34
Виробники озвучили перші прогнози, коли вакцини від COVID-19 стануть доступними для дітей
Усі новини...