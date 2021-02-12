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В Ровно проверяют стоматолога из-за травм у детей

Пятница, 12 февраля 2021, 18:37

В Ровно по факту ненадлежащего исполнения обязанностей стоматологом и нанесения телесных повреждений начали досудебные расследования - с заявлениями в полицию обратились жительницы Костополя и облцентра.

Источник: Отдел коммуникации полиции Ровенской области, местный телеканал ITV, Рівне Online

Детали: Отмечается, что 28-летняя жительница сообщила, что после визита к стоматологу в одной из частных клиник Ровно в восьмилетней дочери она обнаружила гнойную рану губы. Дело открыли по части 2 статьи 140 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Ровенский телеканал рассказал, что стоматолога зовут Инна Кравчук. Отмечается, что ранее женщину уже увольняли из другой клиники, в том числе и из-за жалоб со стороны клиентов.

Также в полицию обратилась 36-летняя жительница Костополя, которая сообщила, что во время лечения зубов врач нанесла травмы ее 5-летнему ребенку.  В этом случае открыли дело по ч.1 ст.  125 УК (Умышленное легкое телесное повреждение).

Через все факты назначены экспертизы, а в полиции отметили, что "обнаружена во время мониторинга Интернета информация будет зарегистрирована и будет рассматриваться во время начатых досудебных расследований".

Очевидно, речь идет о видеозаписях, которые распространяли местные издания.

Темы: Ровенская областьмедицинадетиполиция


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