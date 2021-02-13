Річковий парад і повітряна колона: у Міноборони планують День незалежності

За попередньою концепцією, на День незалежності в Києві можуть влаштувати річковий військовий парад на Дніпрі, а також проліт повітряної колони над Хрещатиком.

Джерело: Міноборони

Деталі: Під час установчої наради щодо підготовки та проведення параду військ у Києві з нагоди 30-ї річниці Незалежності України була презентована та обговорена попередня концепція формату та етапи підготовки й проведення параду військ 24 серпня 2021-го року.

Установча нарада відбулася під головуванням заступника міністра оборони Ігоря Старобінського та начальника Генштабу Сергія Корнійчука. У нараді також взяли участь представники Офісу президента, керівники командувань видів ЗС та інших органів військового управління, а також складових сил сектору безпеки та оборони України.

Концепція передбачає понад 4000 учасників параду, зведений оркестр у тисячу музикантів, 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, проліт повітряної колони над Хрещатиком, проходження кінного та кінологічного підрозділів.

За попередні задумом, до заходу планується залучити 27 парадних розрахунків, загальною чисельністю понад 4000 осіб. Із них 19 парадних розрахунків складатимуть Збройні Сили України, 8 "коробок" - від інших складових сектору безпеки та оборони. Передбачається, що парадні розрахунки пройдуть новим стройовим кроком.

Також, до цьогорічного параду запропоновано залучити близько 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки та понад 50 літальних апаратів. Планується продемонструвати новітні розробки, серед яких РСЗВ "Вільха", "Нептун", ОТРК "Гром" та інші нові й модернізовані зразки вітчизняного та закордонних оборонних комплексів, БПЛА "Байрактар".

На Михайлівській площі Києва буде розгорнуто виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.

Демонстраційні заходи Військового-морських Сил відбудуться у місті Одеса, куди запрошено представників флотів держав-партнерів. А у Києві розглядається варіант проведення річкового військового параду на Дніпрі.

На парад планується запросити керівників оборонних відомств та очільників військових підрозділів держав-партнерів, а також Генерального секретаря НАТО та Верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки.