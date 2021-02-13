Речной парад и воздушная колонна: в Минобороны планируют День независимости

Согласно предварительной концепции, в День независимости в Киеве могут устроить речной военный парад на Днепре, а также пролет воздушной колонны над Крещатиком.

Источник: Минобороны

Детали: Во время учредительного совещания по подготовке и проведению парада войск в Киеве по случаю 30-й годовщины Независимости Украины была представлена ​​и обсуждена предварительная концепция формата и этапы подготовки и проведения парада войск 24 августа 2021 года.

Учредительное совещание состоялось под председательством заместителя министра обороны Игоря Старобинского и начальника Генштаба Сергея Корнейчука. В совещании также приняли участие представители Офиса президента, руководители командований видов ВС и других органов военного управления, а также составляющих сил сектора безопасности и обороны Украины.

Концепция предусматривает более 4000 участников парада, сводный оркестр в тысячу музыкантов, 250 единиц вооружения, военной и специальной техники, пролет воздушной колонны над Крещатиком, прохождение конного и кинологического подразделения.

По предварительному замыслу, к мероприятию планируется привлечь 27 парадных расчетов, общей численностью более 4000 человек. Из них 19 парадных расчетов будут составлять Вооруженные Силы Украины, 8 "коробок" - от других составляющих сектора безопасности и обороны. Предполагается, что парадные расчеты пройдут новым строевым шагом.

Также, к параду предложено привлечь около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50 летательных аппаратов. Планируется продемонстрировать новейшие разработки, среди которых РСЗО "Ольха", "Нептун", ОТРК "Гром" и другие новые и модернизированные образцы отечественного и зарубежных оборонных комплексов, БПЛА "Байрактар".

На Михайловской площади Киева будет развернута выставка военной техники и вооружения ВСУ.

Демонстрационные мероприятия военно-морских сил пройдут в городе Одесса, куда приглашены представители флотов государств-партнеров. А в Киеве рассматривается вариант проведения речного военного парада на Днепре.

На парад планируется пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также Генерального секретаря НАТО и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.