Через негоду затримується ряд поїздів

Ряд поїздів далекого сполучення затрималися в русі у суботу через складні погодні умови.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Через складні погодні умови сьогодні вночі із запізненням прийшов поїзд №731 Київ – Запоріжжя. Він затримався в дорозі на 2 години. Для 35 пасажирів цього поїзда, які прямували до Міжнародного аеропорту "Бориспіль", Укрзалізниця оперативно організувала додатковий рейс експреса.

Також було трохи затримано відправлення поїзда Київ – Рахів, щоб на нього встигли здійснити пересадку 5 пасажирів.

Крім того, зранку 13 лютого з запізненням на 1 год 18 хв іде поїзд №8 Чернівці – Київ. У ньому 8 пасажирів, які прямують до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Щоб вони встигли на пересадку, для них буде затримано відправлення експреса до 10:30.

Також із затримкою прямує поїзд №102 Херсон – Київ через виявлений дефект колеса. Пасажирів плацкартного вагона, який підлягає заміні, буде пересаджено до купейних вагонів".

Деталі: В "Укрзалізниці" запевнили, що інші поїзди прямують за розкладом, незважаючи на складні погодні умови. За потреби для всіх пасажирів будуть оперативно організовані зручні пересадки та створені комфортні умови очікування на рейси, які слідуватимуть не за графіком, обіцяють у компанії.