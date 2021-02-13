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Из-за непогоды задерживается ряд поездов

Суббота, 13 февраля 2021, 12:36

Ряд поездов дальнего следования задержались в движении в субботу из-за сложных погодных условий.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Из-за сложных погодных условий сегодня ночью с опозданием пришел поезд №731 Киев – Запорожье. Он задержался в пути на 2 часа. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшихся в Международный аэропорт "Борисполь", Укрзализныця оперативно организовала дополнительный рейс экспресса.

Также было немного задержано отправление поезда Киев – Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.

Кроме того, утром 13 февраля с опозданием на 1 час 18 мин идет поезд №8 Черновцы – Киев. В нем 8 пассажиров, следующих в Международный аэропорт "Борисполь". Чтобы они успели на пересадку, для них будет задержано отправление экспресса до 10:30.

Также с задержкой идет поезд №102 Херсон – Киев-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиры плацкартного вагона, подлежащего замене, будут пересажены в купейные вагоны".

Детали: В "Укрзализныце" заверили, что другие поезда следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров будут оперативно организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания рейса, которые будут следовать не по графику, обещают в компании.

Украинская правда
Темы: железная дорога


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