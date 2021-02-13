Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за непогоды задерживается ряд поездов

Суббота, 13 февраля 2021, 11:36
Из-за непогоды задерживается ряд поездов

Ряд поездов дальнего следования задержались в движении в субботу из-за сложных погодных условий.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Из-за сложных погодных условий сегодня ночью с опозданием пришел поезд №731 Киев – Запорожье. Он задержался в пути на 2 часа. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшихся в Международный аэропорт "Борисполь", Укрзализныця оперативно организовала дополнительный рейс экспресса.

Также было немного задержано отправление поезда Киев – Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.

Кроме того, утром 13 февраля с опозданием на 1 час 18 мин идет поезд №8 Черновцы – Киев. В нем 8 пассажиров, следующих в Международный аэропорт "Борисполь". Чтобы они успели на пересадку, для них будет задержано отправление экспресса до 10:30.

Также с задержкой идет поезд №102 Херсон – Киев-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиры плацкартного вагона, подлежащего замене, будут пересажены в купейные вагоны".

Детали: В "Укрзализныце" заверили, что другие поезда следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров будут оперативно организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания рейса, которые будут следовать не по графику, обещают в компании.

Украинская правда
Темы: железная дорога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
железная дорога
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
РФ может атаковать вокзал в Херсоне в ближайшие часы, ОВА просит быть в укрытиях
Последние новости
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
Все новости...
Реклама: