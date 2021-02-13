Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МОЗ повернув Францію та низку інших країн ЄС до "зеленого" списку

Субота, 13 лютого 2021, 13:27

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило оновлений список країн "червоної" та "зеленої" зони за ситуацією з коронавірусом, значна кількість країн ЄС тепер знаходяться у зеленій частині списку.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить оновлений список Міністерства охорони здоров’я, оприлюднений 12 лютого.

До "червоної зони" включають країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вищим, ніж в Україні. Зараз це - 134,6, порівняно з 142,3 тиждень тому.

Порівняно з попереднім списком від 5 лютого, кількість країн "червоної зони" зменшилася з 80 до 74. 

"Зеленими" стали декілька сусідів України - Угорщина з показником 127,1 та Білорусь з показником 115,2.

Решта європейських сусідів залишаються червоними - Словаччина з показником 496,4, Молдова (207,4), Польща (196,4) та Румунія (175,5).

Серед інших країн ЄС, у зеленому списку зазначені Франція (97.7), Норвегія (69,3), Кіпр (39,6), Ірландія (36,8) та, з показниками 10 і менше - Естонія, Латвія, Данія, Фінляндія, Хорватія, Болгарія та Австрія. 

У топ-3 "червоного" списку зазначені Португалія, Італія та Чорногорія з показником понад 1000 на 100 000 населення за останні 14 днів. 

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

Теми: МОЗЄСкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський ініціює скорочення повноважень ОАСК

МОЗ повернув Францію та низку інших країн ЄС до "зеленого" списку

Через негоду затримується ряд поїздів

Річковий парад і повітряна колона: у Міноборони планують День незалежності

Допит керівників НАБУ у справі Татарова скасовується – Венедіктова

"Потрібен більший прогрес": місія МВФ завершила роботу

Усі новини...
МОЗ
В пошуках втраченої довіри
Україна очікує отримати вакцини AstraZeneca раніше, ніж Pfizer
Ляшко розповів, хто отримає перший укол COVID-вакцини
Останні новини
14:19
Київ чекає, що новий прокурор МКС покарає РФ за Крим і Донбас
13:59
Зеленський ініціює скорочення повноважень ОАСК
13:47
ФДМ хоче збільшити внесок для участі в торгах з оренди приміщень в аеропортах
13:27
МОЗ повернув Францію та низку інших країн ЄС до "зеленого" списку
13:20
На день закоханих Зеленський із дружиною полетять до Еміратів
13:10
Всі київські школи й садочки відкриються в понеділок – КМДА
12:47
У Києві 320 нових випадків коронавірусу, 12 летальних
12:36
Через негоду затримується ряд поїздів
12:08
Оксфорд/AstraZeneca дослідять ефективність вакцини для дітей
12:00
Річковий парад і повітряна колона: у Міноборони планують День незалежності
Усі новини...