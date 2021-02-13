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Минздрав вернул Францию и ряд других стран ЕС в "зеленый" список

Суббота, 13 февраля 2021, 13:27

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" зоны по ситуации с коронавирусом, значительное количество стран ЕС теперь находятся в зеленой части списка.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленный список от 12 февраля.

В "красную зону" включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. Сейчас это - 134,6 по сравнению с 142,3 неделю назад.

По сравнению с предыдущим списком от 5 февраля, количество стран "красной зоны" уменьшилось с 80 до 74.

"Зелеными" стали несколько соседей Украины - Венгрия с показателем 127,1 и Беларусь с показателем 115,2.

Остальные европейских соседей остаются красными - Словакия с показателем 496,4, Молдова (207,4), Польша (196,4) и Румыния (175,5).

Среди других стран ЕС, в зеленом списке указаны Франция (97.7), Норвегия (69,3), Кипр (39,6), Ирландия (36,8) и, с показателями 10 и меньше - Эстония, Латвия, Дания, Финляндия, Хорватия, Болгария и Австрия.

В топ-3 "красного" списка - Португалия, Италия и Черногория с показателями более 1000 на 100 000 населения за последние 14 дней.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Дій вдома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Темы: МинздравЕСкоронавирус


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