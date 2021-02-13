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Ляшко розкрив деталі нового можливого COVID-зонування в Україні

Субота, 13 лютого 2021, 14:44
Ляшко розкрив деталі нового можливого COVID-зонування в Україні

Міністерство охорони здоров‘я пропонує оновити поділ зон за рівнем епідеміологічної небезпеки, за яким кожна область потраплятиме в одну з чотирьох зон – червону, помаранчеву, жовту або зелену.

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами

Деталі: Зелена зона передбачає скасування майже всіх карантинних обмежень, хіба зберігає носіння масок, пояснює Ляшко.

У жовтій зоні закладам харчування та розважальним закладам дозволять працювати на годину довше, ніж тепер – тобто до 24 години.

Червона передбачає жорсткі карантинні обмеження, на кшталт закриття закладів.

Червоний рівень епіднебезпеки на території регіону встановлюється у разі наявності двох та більше ознак протягом трьох днів поспіль:

  • Завантаженість ліжок із забезпеченням кисню в лікарнях, відведених під COVID-19, більше 65%;
  • Кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену до коронавірусу протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300;
  • Кількість госпіталізацій з підтвердженим коронавірусом та підозрою протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60;
  • Коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 методом ПЛР або визначення антигену – більше 20%;
  • Зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

За проєктом нового зонування, у червону зону могла б потрапити Івано-Франківська область, яка має 70% заповненість ліжок для людей з коронавірусом.

Зазначимо, що після виходу з січневого карантину вся Україна живе за умовами помаранчевої епідзони за чинним зонуванням. У новому розподілі, який пропонує МОЗ, ці обмеження відповідають жовтій зоні.

Щоб в Україні запрацювало нове зонування, уряд має схвалити постанову до 18 лютого. Постанова щодо попереднього зонування втрачає чинність 28 лютого.

Ольга Кириленко, УП
Теми: МОЗкоронавірускарантин
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