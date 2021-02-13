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Ляшко раскрыл детали нового возможного COVID-зонирования в Украине

Суббота, 13 февраля 2021, 14:44
Ляшко раскрыл детали нового возможного COVID-зонирования в Украине

Министерство здравоохранения предлагает обновить разделение зон по уровню эпидемиологической опасности, по которому каждая область будет попадать в одну из четырех зон – красную, оранжевую, желтую или зеленую.

Источник: главный санврач Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Детали: Зеленая зона предусматривает отмену почти всех карантинных ограничений, разве что сохраняет ношение масок, объясняет Ляшко.

В желтой зоне заведениям питания и развлекательным заведениям позволят работать на час дольше, чем сейчас – то есть до 24 часов.

Красная предусматривает жесткие карантинные ограничения, такие как закрытие заведений.

Красный уровень эпидопасности на территории региона устанавливается при наличии двух и более признаков течение трех дней подряд:

  • Загруженность коек с обеспечением кислорода в больницах, отведенных под COVID-19, более 65%;
  • Количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена к коронавирусу в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – меньше 300;
  • Количество госпитализаций с подтвержденным коронавирусом и подозрением в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – более 60;
  • Коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР или определения антигена – более 20%;
  • Рост общего количества госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

По проекту нового зонирования, в красную зону могла бы попасть Ивано-Франковская область, которая имеет 70% заполненность коек для людей с коронавирусом.

Отметим, что после выхода из январского карантина вся Украина живет по условиям оранжевой эпидзоны по действующему зонированию. В новом распределении, которое предлагает Минздрав, эти ограничения соответствуют желтой зоне.

Чтобы в Украине заработало новое зонирование, правительство должно одобрить постановление до 18 февраля. Постановление относительно предыдущего зонирования теряет силу 28 февраля.

Ольга Кириленко, УП
Темы: Минздравкоронавирускарантин
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