Ляшко раскрыл детали нового возможного COVID-зонирования в Украине
Министерство здравоохранения предлагает обновить разделение зон по уровню эпидемиологической опасности, по которому каждая область будет попадать в одну из четырех зон – красную, оранжевую, желтую или зеленую.
Источник: главный санврач Виктор Ляшко на встрече с журналистами
Детали: Зеленая зона предусматривает отмену почти всех карантинных ограничений, разве что сохраняет ношение масок, объясняет Ляшко.
В желтой зоне заведениям питания и развлекательным заведениям позволят работать на час дольше, чем сейчас – то есть до 24 часов.
Красная предусматривает жесткие карантинные ограничения, такие как закрытие заведений.
Красный уровень эпидопасности на территории региона устанавливается при наличии двух и более признаков течение трех дней подряд:
- Загруженность коек с обеспечением кислорода в больницах, отведенных под COVID-19, более 65%;
- Количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена к коронавирусу в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – меньше 300;
- Количество госпитализаций с подтвержденным коронавирусом и подозрением в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – более 60;
- Коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР или определения антигена – более 20%;
- Рост общего количества госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.
По проекту нового зонирования, в красную зону могла бы попасть Ивано-Франковская область, которая имеет 70% заполненность коек для людей с коронавирусом.
Отметим, что после выхода из январского карантина вся Украина живет по условиям оранжевой эпидзоны по действующему зонированию. В новом распределении, которое предлагает Минздрав, эти ограничения соответствуют желтой зоне.
Чтобы в Украине заработало новое зонирование, правительство должно одобрить постановление до 18 февраля. Постановление относительно предыдущего зонирования теряет силу 28 февраля.