В Італії новий уряд Маріо Драгі склав присягу

В Італії склав присягу новий уряд, очолюваний екскерівником Європейського центрального банку Маріо Драгі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Маріо Драгі та його новий кабінет склали присягу перед президентом Серджо Матареллою. Це є передостаннім кроком у процедурі затвердження уряду та завершує більш ніж чотири тижні політичної кризи.

Новий уряд називають "урядом національної єдності", оскільки компроміс політичних сил дозволив уникнути дострокових парламентських виборів після відставки уряду Джузеппе Конте - у розпал пандеміії коронавірусу та зумовлених нею економічних труднощів.

Кабінет Маріо Драгі має підтримку усіх парламентських фракцій, окрім правих "Брати Італії" (Fratelli d'Italia). 8 з 23 міністрів є "технократами", решта представляють широкий спектр партій.

Відтак очікується, що жодна з політсил не зможе розвалити уряд самостійно.

Чотири міністри представляють "Рух 5 зірок", а лівоцентристська Демократична партія (PD), Forza Italia (FI) Сильвіо Берлусконі та "Ліга" Маттео Сальвіні мають по три портфелі.

Партія експрем’єра Маттео Ренці "Італія Віва", завдяки якій розпався уряд Конте, та ліва партія "Вільні та рівні" мають по одному портфелю.

Попри те, що міністри-технократи у меншості, під їхнім контролем опиняться низка ключових міністерств.

Міністерство економіки очолить Даніеле Франко, міністерство внутрішніх справ - Лучіано Ламорджезе, мін’юст - Марта Картабіа, яка була першою жінкою-президентом Конституційного суду.

В уряді залишаться декілька важливих міністрів з часів Джузеппе Конте. Так, МЗС Італії і далі очолюватиме Луїджі ді Майо, а міністерство охорони здоров’я - Роберто Сперанца.

Загалом в уряді 8 міністерок та 15 міністрів.

Новий уряд ще очікує вотум довіри у парламенті. Голосування у Сенаті та нижній палаті мають відбутися на наступному тижні, 17-18 лютого.

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