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В Италии новое правительство Марио Драги приняло присягу

Суббота, 13 февраля 2021, 14:52
В Италии новое правительство Марио Драги приняло присягу

В Италии приняло присягу новое правительство, возглавляемое экс-руководителем Европейского центрального банка Марио Драги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Марио Драги и его новый кабинет приняли присягу перед президентом Серджо Маттарелла. Это предпоследний шагом в процедуре утверждения правительства, что завершает более чем четыре недели политического кризиса.

Новое правительство называют "правительством национального единства", поскольку компромисс политических сил позволил избежать досрочных парламентских выборов после отставки правительства Джузеппе Конте - в разгар пандемиии коронавируса и обусловленных ею экономических трудностей.

Кабинет Марио Драги имеет поддержку всех парламентских фракций, кроме правых "Братья Италии" (Fratelli d'Italia). 8 из 23 министров является "технократами", остальные представляют широкий спектр партий. Поэтому ожидается, что ни одна из политсил не сможет развалить правительство самостоятельно.

Четыре министра представляют "Движение 5 звезд", а левоцентристская Демократическая партия (PD), Forza Italia (FI) Сильвио Берлускони и "Лига" Сальвини имеют по три портфеля.

Партия експремьера Маттео Ренци "Италия Вива", усилиями которой распалось правительство Конте, и левая партия "Свободные и равные" имеют по одному портфелю.

Несмотря на то, что министры-технократы в меньшинстве, под их контролем окажутся ряд ключевых министерств.

Министерство экономики возглавит Даниэле Франко, министерство внутренних дел - Лучиано Ламорджезе, минюст - Марта Картабиа, которая стала первой в стране женщиной-президентом Конституционного суда.

В правительстве останутся несколько важных министров со времен Джузеппе Конте. Так, МИД Италии и дальше будет возглавлять Луиджи ди Майо, а министерство здравоохранения - Роберто Сперанца.

Всего в правительстве 8 министерок и 15 министров.

Новое правительство еще ожидает вотум доверия в парламенте. Голосование в Сенате и нижней палате должны состояться на следующей неделе, 17-18 февраля.

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Темы: Италия
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