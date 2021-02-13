Байдену запропонували покласти край проєкту "Північний потік-2"

У Сполучених Штатах сенатори закликали президента Джо Байдена застосувати анонсовані в січні санкції, спрямовані проти добудови та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: DW з посиланням на лист, який у п'ятницю, 12 лютого, главі Білого дому відправили сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін

Дослівно: "Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту".

Деталі: Сенатори також висловили стурбованість повідомленнями преси про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом".

Читайте також: Потоку труба? Як Україна працює у Німеччині для зупинки Nord Stream-2

Нагадаємо: