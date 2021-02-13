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Байдену запропонували покласти край проєкту "Північний потік-2"

Субота, 13 лютого 2021, 15:27
Байдену запропонували покласти край проєкту Північний потік-2

У Сполучених Штатах сенатори закликали президента Джо Байдена застосувати анонсовані в січні санкції, спрямовані проти добудови та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: DW з посиланням на лист, який у п'ятницю, 12 лютого, главі Білого дому відправили сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін

Дослівно: "Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту".

Деталі: Сенатори також висловили стурбованість повідомленнями преси про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом".

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Нагадаємо:

  • Речник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що проєкт розділяє Європу, робить Україну й Центральну Європу уразливими до російських маніпуляцій, а також суперечить заявленим Європою цілям у сфері енергетики й безпеки. З огляду на це США спостерігають за добудовою газопроводу і готові вводити проти нього нові санкції.
  • Концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.
  • "Газпром" у випущеному ним проспекті єврооблігацій визнав, що існують ризики зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2". 

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2санкціїСШАРосія
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