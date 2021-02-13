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Байдену предложили положить конец проекту "Северный поток-2"

Суббота, 13 февраля 2021, 15:27
Байдену предложили положить конец проекту Северный поток-2

В Соединенных Штатах сенаторы призвали президента Джо Байдена применить анонсированные в январе санкции, направленные против достройки и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Источник: DW со ссылкой на письмо, которое в пятницу, 12 февраля, главе Белого дома направили сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин

Дословно: "Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту".

Детали: Сенаторы также выразили обеспокоенность сообщениями прессы о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом".

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Напомним:

  • Глава Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что проект разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми к российским манипуляциям, а также противоречит заявленным Европой целям в области энергетики и безопасности. Учитывая это США наблюдают за достройкой газопровода и готовы вводить против него новые санкции.
  • Концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, покинувшей проект российского газопровода.
  • "Газпром" в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекта газопровода "Северный поток-2".

Темы: Северный поток-2санкцииСШАРосcия
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