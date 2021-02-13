Байдену предложили положить конец проекту "Северный поток-2"

В Соединенных Штатах сенаторы призвали президента Джо Байдена применить анонсированные в январе санкции, направленные против достройки и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Источник: DW со ссылкой на письмо, которое в пятницу, 12 февраля, главе Белого дома направили сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин

Дословно: "Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту".

Детали: Сенаторы также выразили обеспокоенность сообщениями прессы о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом".

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Напомним: