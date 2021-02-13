Війна на Донбасі: українські бійці відповіли на обстріли формувань РФ

У суботу, 13 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку гібридних військ Росії.

Джерело: зведення штабу ООС

Деталі: Станом на 17.00 в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях українських військових з підствольних гранатометів.

Дослівно: "На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає".

Нагадаємо: Протягом минулої доби, 12 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.