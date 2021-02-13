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Война на Донбассе: украинские бойцы ответили на обстрел формирований РФ

Суббота, 13 февраля 2021, 17:34

В субботу, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны гибридных войск России.

Источник: сводка штаба ООС

Детали: По состоянию на 17:00 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям украинских военных с подствольных гранатометов.

Дословно: "На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет".

Напомним: За прошедшие сутки, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбасс


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