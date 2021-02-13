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"Динамо" здобуває вольову перемогу над "Олімпіком"

Субота, 13 лютого 2021, 18:02
Динамо здобуває вольову перемогу над Олімпіком

Київське "Динамо" у матчі 14 туру української Прем'єр-ліги здобуло вольову перемогу з рахунком 3:1 над донецьким "Олімпіком".

Матч пройшов у суботу, 13 лютого, у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Перший тайм вийшов небагатим на гольові моменти, але обидві команди зуміли забити по одному м'ячу. Першими рахунок відкрили гравці донецької команди. На 20-й хвилині влучний удар Альваренга Акенга у кут воріт не зумів відбити Георгій Бущан - 0:1.

Кияни зрівняли рахунок за десять хвилин. Удар від Віктора Циганкова воротар "Олімпіка" Андрій Чекотун відбив, а на добивання ударом головою зіграв Артем Беседін - 1:1. За кілька хвилин Артем міг оформити дубль, але його удар парирував голкіпер донеччан. На 42-й хвилін Беседін забиває ще один м`яч, але взяття воріт було скасоване через офсайд у динамівця.

У другому таймі повна перевага "Динамо" і ще два м'ячі у ворота гостей. Лише до 60-ї хвилини кияни мали тричі забивати у ворта "Олімпіка", але удари Дениса Попова, Олександра Караваєва та Де Пени були трохи неточними.

У гостей також був непоганий шанс удруге пробити воротаря "Динамо", але удар Даніеля Романовського накрив Бущан. На 76-й хвилині за друге попередження був вилучений захисник "Олімпіка" Драме. А за хвилину "Динамо" виходить вперед. Класний удар майже з лінії штрафного майданчика у верхній кут воріт вийшов у Віталія Буяльського - 2:1.

На 89-й хвилині "Олімпік" втрачає ще одного гравця. Пряму червону картку отримав Орест Лебеденко. На 90-й хвилині підопічні Мірчи Луческу добивають "Олімпік". Удар Циганкова з метрів 20-ти руками в штангу відбиває Чекотун і знову на добивання грає Беседін, забивши другий м`яч у цій грі головою.

В інших матчах 14 туру УПЛ за суботу "Зоря" 2:1 перемогла "Десну", а ФК "Львів" з таким же рахунком на виїзді здолав "Минай". Поєдинок "Колос" - "Шахтар" через складні погодні умови, як повідомили в дирекції УПЛ, був перенесений на неділю 14 лютого на стадіон "Динамо" в Києві.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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