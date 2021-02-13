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"Динамо" одерживает волевую победу над "Олимпиком"

Суббота, 13 февраля 2021, 18:02
Динамо одерживает волевую победу над Олимпиком

Киевское "Динамо" в матче 14 тура украинской Премьер-лиги одержало волевую победу со счетом 3:1 над донецким "Олимпиком".

Матч прошел в субботу, 13 февраля, в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Первый тайм получился небогатым на голевые моменты, но обе команды сумели забить по одному мячу. Первыми счет открыли игроки донецкой команды. На 20-й минуте точный удар Альваренга Акенга в угол ворот не сумел отбить Георгий Бущан - 0:1.

Киевляне сравняли счет через десять минут. Удар от Виктора Цыганкова вратарь "Олимпика" Андрей Чекотун отбил, а на добивание ударом головой сыграл Артем Беседин - 1:1. За несколько минут Артем мог оформить дубль, но его удар парировал голкипер дончан. На 42-й минуте Беседин забивает еще один мяч, но взятие ворот было отменено из-за офсайда в динамовца.

Во втором тайме полное преимущество "Динамо" и еще два мяча в ворота гостей. Только до 60-й минуты киевляне должны били трижды забивать в ворта "Олимпика", но удары Дениса Попова, Александра Караваева и Де Пены были немного неточными.

У гостей также был неплохой шанс во второй раз пробить вратаря "Динамо", но удар Даниэля Романовского накрыл Бущан. На 76-й минуте за второе предупреждение был удален защитник "Олимпика" Драме. А через минуту "Динамо" выходит вперед. Классный удар почти с линии штрафной в верхний угол ворот вышел у Виталия Буяльского - 2:1.

На 89-й минуте "Олимпик" теряет еще одного игрока. Прямую красную карточку получил Орест Лебеденко. На 90-й минуте подопечные Мирчи Луческу добивают "Олимпик". Удар Цыганкова с метров 20-ти руками в штангу отражает Чекотун и снова на добивание играет Беседин, забив второй мяч в этой игре головой.

В других матчах 14 тура УПЛ за субботу "Заря" 2:1 победила "Десну", а ФК "Львов" с таким же счетом на выезде одолел "Минай". Поединок "Колос" - "Шахтер" из-за сложных погодных условий как сообщили в дирекции УПЛ, был перенесен на воскресенье 14 февраля на стадион "Динамо" в Киеве.

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Темы: футболспорт
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