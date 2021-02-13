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Донбас: окупанти проводять бойові навчання й просуваються вперед

Субота, 13 лютого 2021, 22:34
Система залпового вогню "Град", ілюстративне фото

Представники СММ ОБСЄ зафіксували з боку збройних формувань Росії у Донецькій області навчання з бойовою стрільбою та заходи по зміні та просуванню своїх позицій у сторону підрозділів ЗСУ.

Джерело: повідомлення штабу операції Об'єднаних сил у Facebook з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 12 лютого

Деталі: Спостерігачі зазначають, що окупаційні війська Росії здійснюють бойові стрільби в зоні безпеки (загалом нарахували 848 таких порушень припинення вогню), що суперечить рішенню Тристоронньої контактної групи.

За рішенням ТКГ, проведення навчань із бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонено.

Окрім того, у звіті йдеться, що на полігоні поблизу населеного пункту Тернове в окупованому районі Донецької області патруль місії зафіксував 3 одиниці 122 мм гаубиць Д-30, реактивну систему залпового вогню "Град" та самохідну гаубицю "Гвоздика", розміщених з порушенням відповідних ліній відведення. Також виявили 35 танків, розміщених за лініями відведення, проте не у виділених місцях зберігання озброєння.

Дослівно штаб ООС: "Збройні формування РФ, не дивлячись на підписані 22 липня 2020 року у рамках ТКГ додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, регулярно проводять заходи по зміні та просуванню своїх позицій у сторону підрозділів ЗС України.

Так, БПЛА дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ виявив два подовження траншей поблизу населеного пункту Набережне Донецької області, які були оцінені Місією як просування збройних формувань РФ та її найманців, внаслідок чого відстань до позицій Збройних Сил України зменшилася приблизно до 700 м і 500 м відповідно".

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосія


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