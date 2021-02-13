Донбасс: оккупанты проводят боевые учения и продвигаются вперед

Представители СММ ОБСЕ зафиксировали со стороны вооруженных формирований России в Донецкой области учения с боевой стрельбой и изменение и продвижение своих позиций в сторону подразделений ВСУ.

Источник: сообщение штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 12 февраля

Детали: Наблюдатели отмечают, что оккупационные войска России осуществляют боевые стрельбы в зоне безопасности (всего насчитали 848 таких нарушений прекращения огня), что противоречит решению Трехсторонней контактной группы. По решению ТКГ, проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещено.

Кроме того, в отчете говорится, что на полигоне вблизи населенного пункта Терновое в оккупированном районе Донецкой области патруль миссии зафиксировал 3 единицы 122 мм гаубиц Д-30, реактивную систему залпового огня "Град" и самоходную гаубицу "Гвоздика ", размещенных с нарушением соответствующих линий отвода. Также обнаружили 35 танков, размещенных за линией отвода, однако не в выделенных местах хранения вооружения.

Дословно штаб ООС: "Вооруженные формирования РФ, несмотря на подписанные 22 июля 2020 года в рамках ТКГ дополнительные меры по усилению и контроля режима прекращения огня, регулярно проводят мероприятия по изменению и продвижению своих позиций в сторону подразделений ВС Украины.

Так, БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ обнаружил два удлинения траншей вблизи населенного пункта Набережное Донецкой области, которые были оценены миссией как продвижение вооруженных формирований РФ и ее наемников, в результате чего расстояние до позиций Вооруженных Сил Украины уменьшилась примерно до 700 м и 500 м соответственно".