Сенат США не підтримав імпічмент Трампа

Верхня палата Конгресу США шляхом загального голосування не підтримала імпічмент Дональда Трампа, оголошеного Палатою представників 13 січня.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Голосування відбулося після кількаденних судових слухань у Сенаті США.

За те, щоби визнати Дональда Трампа винним у підбурюванні до заворушень проголосували 57 сенатори. Проти висловилися 43 законодавців.

Таким чином, верхня палата Конгресу США не змогла отримати необхідних двох третин голосів для того, щоби затвердити рішення про імпічмент експрезидента США.

Для схвального рішення Сенату, де нині представлено по 50 демократів і республіканців, необхідно було, аби ініціативу Демократичної партії підтримали щонайменше 17 однопартійців Трампа. Однак до демократів долучилися лише семеро республіканців: Річард Берр, Білл Кассіді, Сюзан Коллінс, Ліза Мурковскі, Мітт Ромні, Бен Сассі й Пет Тумі.

Нинішній судовий процес став першим в історії США, коли Палата представників двічі оголошувала імпічмент чинному президенту. Крім того, ніколи раніше судові слухання в Сенаті не відбувалися стосовно колишнього глави Білого дому.