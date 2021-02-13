Сенат США не поддержал импичмент Трампа

Верхняя палата Конгресса США путем общего голосования не поддержала импичмент Дональда Трампа, объявленного Палатой представителей 13 января.

Источник: Укринформ

Детали: Голосование состоялось после многодневных судебных слушаний в Сенате США.

За то, чтобы признать Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к беспорядкам проголосовали 57 сенатора. Против высказались 43 законодателей.

Таким образом, верхняя палата Конгресса США не смогла получить необходимых двух третей голосов для того, чтобы принять решение об импичменте экс-президента США.

Для утверждения решения Сената, где сейчас представлены по 50 демократов и республиканцев, необходимо было, чтобы инициативу Демократической партии поддержали не менее 17 однопартийцев Трампа. Однако к демократам присоединились лишь семь республиканцев: Ричард Берр, Билл Кассиди, Сюзан Коллинс, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сасси и Пэт Туми.

Нынешний судебный процесс стал первым в истории США, когда Палата представителей дважды объявляла импичмент действующему президенту. Кроме того, никогда ранее судебные слушания в Сенате не происходили в отношении бывшего главы Белого дома.