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У п’яти областях обмежено рух через негоду

Неділя, 14 лютого 2021, 01:14

Через снігові перемети та сильні пориви вітру у Волинській, Івано-Франківській, Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях обмежено рух транспорту.

Джерело: повідомлення ДСНС

Деталі: Зокрема, на Вінниччині, Рівненщині та Хмельнничині діють обмеження на усіх дорогах державного значення для транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту через негоду. 

Водночас для ефективної роботи снігоприбиральної техніки рух на деяких шляхах Волині та Івано-Франківської області призупинили для великовагового та великогабаритного автотранспорту. 

Йдеться про такі автодороги у Волинській області: Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі). 

На Івано-Франківщині обмеження торкнулись доріг Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

З початку негоди рятувальники вивільнили із заметів більше 2 тисяч транспортних засобів. 

Українська правда
Теми: дорогиДСНСпогода


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