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В пяти областях ограничено движение из-за непогоды

Воскресенье, 14 февраля 2021, 00:14
В пяти областях ограничено движение из-за непогоды

Из-за снежных заносов и сильных порывов ветра в Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях ограничено движение транспорта.

Источник: сообщение ГСЧС

Детали: В частности, на Винничине, Ровенщине и Хмельнитчине действуют ограничения на всех дорогах государственного значения для транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта из-за непогоды.

Однако для эффективной работы снегоуборочной техники движение на некоторых дорогах Волыни и Ивано-Франковской области приостановили для тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта.

Речь идет о таких автодорогах в Волынской области: Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).

На Ивано-Франковщине ограничения коснулись дорог Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя - м. Городенка) и Снятин-Тязив (участок г. Снятин - г. Городенка).

С начала непогоды спасатели освободили из заносов более 2 тысяч транспортных средств.

Украинская правда
Темы: дорогиГСЧСпогода
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