У Лукашенка є 7 резиденцій, елітний автопарк і літак за $100 млн – розслідування

Самопроголошений президент Білорусі користується сімома великими резиденціями та володіє автопарком з елітними автомобілями, зокрема, в нього є ексклюзивна модель "Майбах".

Джерело: матеріал Радіо Свобода

Деталі: Відомо щонайменше 7 резиденцій Олександра Лукашенка.

Постійна – це "Озерний" під Мінськом. На території, що займає 88 гектарів, розташовані спортивний майданчик, парк, ліс, озеро та споруди.

Сама резиденція – це добудована та переобладнана колишня дача радянського маршала Тимошенка – триповерхова будівля, площа кожного поверху якої складає близько 500 м2.

Друга резиденція – "Заславль", розташована на березі Мінського моря і займає майже 40 га. Там є кілька особняків, тенісні корти, сад і басейн. Офіційно обидві резиденції належать до "Дипсервісу".

Олександр Лукашенко з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим у резиденції "Заславль". 31 липня 2019 року

На батьківщині Лукашенка є резиденція під назвою "Александрія-2". Тут він зупиняється під час візитів на Могилівщину, звідси літає до Ржева. На території резиденції є кілька основних будинків, гостьові будинки, спортивний майданчик та котедж. Офіційно комплекс належить "Белнафтогазу".

Александрія-2

Також є резиденції у Березинському біосферному заповіднику, на Прип’яті, на Браславських озерах у заповіднику "Інтерлейк", у Віскулах на території Національного парку "Біловезька пуща", та ще три у Мінську.

Резиденція Лукашенка на Прип'яті

Автомобілі

Лукашенко володіє елітним автопарком. Зокрема, на ексклюзивній і дуже дорогій машині Maybach 62 Лукашенко вперше був помічений у 2012 році. Тоді він сказав, що машину йому начебто "подарували". Такий автомобіль може коштувати від 367 тисяч євро до півмільйона.

Ще у самопроголошеного президента Білорусі є Mercedes Pullman W221 – у цій машині Лукашенко їхав на інавгурацію в 2011 році. Це Mercedes S-класу п'ятого покоління, вартість якого становить кілька сотень тисяч євро.

Rolls-Royce Phantom Coupe – такий автомобіль на президентських номерах був помічений восени 2016 року. Вартість машини – від 170 тисяч євро.

31 серпня 2017 року Лукашенко випробував електромобіль Tesla біля Палацу Незалежності. Це одна з найновіших та найпотужніших на той час моделей, вартість якої становить 100 тисяч євро.

Ці моделі є найдорожчими в автопарку Лукашенко.

Ще також його можна було побачити на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III та на преміум-моделях Mercedes. Такі машини коштують десятки тисяч євро кожна.

Літаки

Ексклюзивний Boeing 767-32K (ER), який раніше належав Туркменбаші, був придбаний для білоруського лідера і запущений у 2012 році. На прес-конференції в 2013 році Лукашенко назвав його вартість - близько 100 мільйонів доларів.

До цього Лукашенко використовував Boeing 737-8EV, його вартість також становить близько 100 мільйонів доларів.

У 2020 році з'явилася інформація про те, що в аеропорту є діловий реактивний літак "Гольфстрім G550" , пофарбований у колір державного прапора Білорусі та з бортовим номером, який вказує, що на ньому може літати Лукашенко. Коштує такий літак близько 60 мільйонів доларів. Тоді прес-служба Лукашенка заперечувала, що літак належить главі держави.