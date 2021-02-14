У Лукашенко есть 7 резиденций, элитный автопарк и самолет за $100 млн – расследование

Самопровозглашенный президент Беларуси пользуется семью большими резиденциями и владеет автопарком элитных автомобилей, в частности, у него есть эксклюзивная модель "Майбах".

Источник: материал Радио Свобода

Детали: Известно по меньшей мере о семи резиденциях Александра Лукашенко.

Постоянная - это "Озерный" под Минском. На территории, занимающей 88 гектаров, расположены спортивная площадка, парк, лес, озеро и сооружения.

Сама резиденция - это достроенная и переоборудована бывшая дача советского маршала Тимошенко - трехэтажное здание, площадь каждого этажа которой составляет около 500 м2.

Вторая резиденция - "Заславль", расположенная на берегу Минского моря и занимающая почти 40 га. Там есть несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально обе резиденции принадлежат к "Дипсервису".

Александр Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзийоевим в резиденции "Заславль". Беларусь, 31 июля 2019

На родине Лукашенко есть резиденция под названием "Александрия-2". Здесь Лукашенко останавливается во время визитов на Могилевщину, отсюда он летает до Ржева. На территории резиденции есть несколько основных зданий, гостевые дома, спортивная площадка и коттедж. Официально комплекс принадлежит "Белнафтогазу".

Александрия-2

Также есть резиденции в Березинском биосферном заповеднике, на Припяти, на Браславских озерах в заповеднике "Интерлейк", в Вискулях на территории Национального парка "Беловежская пуща", и еще три в Минске.

Резиденция Лукашенко на Припяти

Автомобили

Лукашенко владеет элитным автопарком. В частности, на эксклюзивной и очень дорогой машине Maybach 62 Лукашенко впервые был замечен в 2012 году. Тогда он сказал, что машину ему якобы "подарили". Такой автомобиль может стоить от 367 тыс. евро до полумиллиона.

Еще у самопровозглашенного президента Беларуси есть Mercedes Pullman W221 - в этой машине Лукашенко ехал на инаугурацию в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч евро.

Rolls-Royce Phantom Coupe - такой автомобиль на президентских номерах был замечен осенью 2016 года. Стоимость машины - от 170 тысяч евро.

31 августа 2017 Лукашенко испытал электромобиль Tesla возле Дворца Независимости. Это одна из самых новых и самых мощных в то время моделей, стоимость которой составляет 100 тысяч евро.

Эти модели являются самыми дорогими в автопарке Лукашенко.

Еще его можно было увидеть на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и на премиум-моделях Mercedes. Такие машины стоят десятки тысяч евро каждая.

Самолеты

Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для белорусского лидера и запущен в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко назвал его стоимость - около 100 млн долларов.

До этого Лукашенко использовал Boeing 737-8EV, его стоимость также составляет около 100 млн долларов.

В 2020 году появилась информация о том, что в аэропорту стоит реактивный самолет "Гольфстрим G550", окрашенный в цвет государственного флага Беларуси и с бортовым номером, который указывает, что на нем может летать Лукашенко. Стоит такой самолет около 60 млн долларов. Тогда пресс-служба Лукашенко отрицала, что самолет принадлежит главе государства.