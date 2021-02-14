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Байден висунув на одну з топ-посад у Держдепі Вікторію Нуланд

Неділя, 14 лютого 2021, 09:38

Президент США Джо Байден направив на розгляд Сенату кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря з політичних справ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.

"Кандидатури спрямовані в Сенат: Вікторія Нуланд з Вірджинії на посаду заступника державного секретаря (з політичних питань), замість віцепрезидента Девіда Хейла", - йдеться в повідомленні.

Профільний комітет Сенату тепер повинен призначити дату слухань, на яких Нуланд буде відповідати на питання законодавців.

У разі схвалення комітетом через деякий час у Сенаті відбудеться голосування щодо затвердження її кандидатури на посаду заступника держсекретаря.

Нуланд має 32 роки дипломатичного досвіду. Вона працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Вікторія Нуланд - у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд, у відповідь на персональні санкції США проти Росії.

Нуланд після відходу адміністрації Обами увійшла до академічних кіл та аналітичних центрів, стала відвертим критиком зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його замирення з президентом Росії Владіміром Путіним.

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Теми: БайденСША


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