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Байден выдвинул на одну из топ-должностей в Госдепе Викторию Нуланд

Воскресенье, 14 февраля 2021, 09:38

Президент США Джо Байден направил на рассмотрение Сената кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя государственного секретаря по политическим делам.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.

"Кандидатуры направлены в Сенат: Виктория Нуланд из Вирджинии на должность заместителя государственного секретаря (по политическим вопросам), вместо вице-президента Дэвида Хейла", - говорится в сообщении.

Профильный комитет Сената теперь должен назначить дату слушаний, на которых Нуланд будет ответить на вопросы законодателей.

В случае одобрения комитет через некоторое время в Сенате пройдет голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры на должность заместителя госсекретаря.

Нуланд имеет 32 года дипломатического опыта. Она работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.

Виктория Нуланд - в "черном списке" РФ, предусматривающем запрет на въезд в ответ на персональные санкции США против России.

Нуланд после ухода администрации Обамы вошла в академические круги и аналитические центрі, стала откровенным критиком внешней политики президента Дональда Трампа, в частности его примирения с президентом России Владимиром Путиным.

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Темы: БайденСША


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