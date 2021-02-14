Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали низку документів, серед яких взаємне визнання водійських посвідчень.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: 14 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віце-прем’єр-міністр - міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом та Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень.

За словами Авакова, після підписання Меморандуму водії можуть користуватися правами, які отримали у своїй країні.

Пряма мова: "Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві".