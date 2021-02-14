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Аваков підписав із ОАЕ меморандум про водійські права, які й так визнавались

Неділя, 14 лютого 2021, 11:14
Аваков підписав із ОАЕ меморандум про водійські права, які й так визнавались

Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали низку документів, серед яких взаємне визнання водійських посвідчень.

Джерело: повідомлення МВС, Головний сервісний центр МВС

Деталі: 14 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віце-прем’єр-міністр - міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом та Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень.

За словами Авакова, після підписання Меморандуму водії можуть користуватися правами, які отримали у своїй країні.

Пряма мова: "Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві".

Довідка: Згідно з інформацією Головного сервісного центру МВС, українські національні посвідчення водія визнаються в ОАЕ з 10 січня 2007 року. За інформацією УП, кілька років тому за ними можна було також орендувати автомобіль в ОАЕ.

Українська правда

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Теми: МВСавто
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