Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали ряд документов, среди которых взаимное признание водительских удостоверений.

Источник: сообщение МВД

Детали: 14 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр - министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заид Аль Нагаян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.

По словам Авакова, после подписания Меморандума водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране.

Прямая речь: "Отныне туристы смогут со соими правами арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные".