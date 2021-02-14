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ОАЭ признали водительские удостоверения Украины

Воскресенье, 14 февраля 2021, 12:14

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали ряд документов, среди которых взаимное признание водительских удостоверений.

Источник: сообщение МВД

Детали: 14 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр - министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заид Аль Нагаян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.

По словам Авакова, после подписания Меморандума водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране.

Прямая речь: "Отныне туристы смогут со соими правами арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные".

Украинская правда
Темы: МВДавто


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