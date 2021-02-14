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Аваков подписал с ОАЭ меморандум о водительских правах, которые и так признавались

Воскресенье, 14 февраля 2021, 11:14
Аваков подписал с ОАЭ меморандум о водительских правах, которые и так признавались

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали ряд документов, среди которых взаимное признание водительских удостоверений.

Источник: сообщение МВД, Главный сервисный центр МВД

Детали: 14 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр - министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заид Аль Нагаян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.

По словам Авакова, после подписания Меморандума водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране.

Прямая речь: "Отныне туристы смогут со соими правами арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные".

Справка: Согласно информации Главного сервисного центра МВД, украинские национальные удостоверения водителя признаются в ОАЭ с 10 января 2007 года. По информации УП, несколько лет назад по ним можно было также арендовать автомобиль в ОАЭ. 

Украинская правда

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Темы: МВДавто
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