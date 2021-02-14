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Помер посол України в Китаї

Неділя, 14 лютого 2021, 20:10
Помер посол України в Китаї
фото: посольство України в Китаї

Посол України в Китаї Сергій Камишев помер у віці 64 років.

Джерело: МЗС

Деталі: Камишев помер 14 лютого.

Він розпочав роботу в МЗС у перші роки після здобуття Україною незалежності.

У МЗС зазначили, що Камишев особисто доклав значних зусиль для розбудови відносин з державами Азії та Близького Сходу, двічі – у 2004-2009 та 2019-2021 роках – очолював посольство України в КНР.

Довідка: У 2009-2010 рр. Камишев був директором Департаменту консульської служби МЗС України, у 2010-2011 рр. - заступником міністра Кабінету міністрів, у 2011-2014 рр. — заступником керівника Секретаріату Кабінету міністрів, у серпні-грудні 2019 р. – радником керівника Офісу президента.

18 грудня 2019 року був призначений послом України в КНР.

Українська правда

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Теми: КитайМЗСдипломатичні відносини
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