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Умер посол Украины в Китае

Воскресенье, 14 февраля 2021, 21:10
фото: посольство Украины в Китае

Посол Украины в Китае Сергей Камышев умер в возрасте 64 лет.

Источник: МИД

Детали: Камышев умер 14 февраля.

Он начал работу в МИД в первые годы после обретения Украиной независимости.

В МИД отметили, что Камышев лично приложил значительные усилия для развития отношений с государствами Азии и Ближнего Востока, дважды – в 2004-2009 и 2019-2021 годах – возглавлял посольство Украины в КНР.

Справка: В 2009-2010 гг. Камышев был директором Департамента консульской службы МИД Украины, в 2010-2011 гг. - заместителем министра Кабинета министров, в 2011-2014 гг. - заместителем руководителя Секретариата Кабинета министров, в августе-декабре 2019 года - советником руководителя Офиса президента. 18 декабря 2019 года был назначен послом Украины в КНР.

Украинская правда
Темы: КитайМИДдипломатические отношения


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