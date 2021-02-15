Донька Білла Гейтса про свою вакцинацію: Чіп від батька не вживили 

Донька мільярдера та філантропа Білла Гейтса Дженніфер Гейтс отримала першу дозу щеплення від COVID-19 і пожартувала, що разом із ним їй не вживили чіп.

Джерело: Instagram Дженніфер Гейтс, "Голос Америки"

Пряма мова: "На жаль, вакцина НЕ вживила мого геніального батька мені в мозок – якби ж тільки мРНК мала таку силу!".

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Деталі: Дженніфер Гейтс додала, що навіть після другої дози вакцини планує носити маску.

Лікарі в США наполягають, що щеплення лише доповнює інші заходи безпеки й не означає, що можна забути про носіння масок, дотримання соціальної дистанції, миття рук тощо.

Донька Білла Гейтса змогла отримати вакцину, оскільки навчається у медичному коледжі і як майбутня лікарка входить в одну з пріоритетних груп.

Сам 65-річний Білл Гейтс вакцинувався від COVID-19 раніше.

Нагадаємо: Одна з вигаданих історій, яку поширюють антивакцинатори та прихильники теорій змов, стверджує, що разом із вакцинами людям вживляють електронні чіпи від Білла Гейтса.