Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дочь Билла Гейтса о своей вакцинации: Чип от отца не вживили

Понедельник, 15 февраля 2021, 08:43

Дочь миллиардера и филантропа Билла Гейтса Дженнифер Гейтс получила первую дозу прививки от COVID-19 и пошутила, что вместе с ним ей не вживили чип.

Источник: Instagram Дженнифер Гейтс, "Голос Америки"

Прямая речь: "К сожалению, вакцина НЕ вживила моего гениального отца мне в мозг – если бы только мРНК имела такую ​​силу!".

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Jennifer Gates (@jenniferkgates)

Детали: Дженнифер Гейтс добавила, что даже после второй дозы вакцины планирует носить маску.

Врачи в США настаивают, что прививка только дополняет другие меры безопасности и не означает, что можно забыть о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, мытье рук и тому подобном.

Дочь Билла Гейтса смогла получить вакцину, поскольку учится в медицинском колледже и как будущая врач входит в одну из приоритетных групп.

Сам 65-летний Билл Гейтс вакцинировался от COVID-19 ранее.

Напомним: Одна из вымышленных историй, которую распространяют антивакцинаторы и сторонники теорий заговоров, утверждает, что вместе с вакцинами людям вживляют электронные чипы от Билла Гейтса.

Темы: вакцинацияСШАCovid-2019коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине снова ударит 20-градусный мороз

Около 180 украинцев застряли на Занзибаре: сломался самолет

Президентский рейтинг: изменились основные конкуренты Зеленского

фотоВ оккупированной Горловке подорвали соратника Безлера – СМИ

Экс-топменеджера "Нафтогаза" подозревают в 150 млн убытков государству

Дочь Билла Гейтса о своей вакцинации: Чип от отца не вживили

Все новости...
вакцинация
В ЕС планируют введение "сертификатов вакцинации"
Япония одобрила вакцину Pfizer против коронавируса
ЕС упростил процедуру одобрения вакцин против мутировавших штаммов коронавируса
Последние новости
13:35
В Польше произошла драка между грузинами и украинцами, есть пострадавшие
13:27
Минцифры: В январе почти 120 тысяч украинцев впервые получили 4G
13:26
Дела Майдана: ГБР направило в суд первый обвинительный акт по спецпроцедуре
13:19
"Слуга народа" обсудит законы об оружии и растаможке авто, Витренко в планах нет
13:11
Госкомпания по добыче урана второй год подряд отчитывается о сотнях миллионов убытков
13:10
В Украине можно бесплатно проверить сердце
13:08
ОПЗЖ "отмывает" Медведчука от нефтепровода, а Козака – от торговли с ОРДЛО
13:07
В 2020 году объемы ипотечного кредитования выросли на треть – НБУ
12:38
В Украине снова ударит 20-градусный мороз
12:20
В Раду зовут Венедиктову: для отчета о делах Майдана
Все новости...