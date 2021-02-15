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Дочь Билла Гейтса о своей вакцинации: Чип от отца не вживили

Понедельник, 15 февраля 2021, 07:43
Дочь Билла Гейтса о своей вакцинации: Чип от отца не вживили

Дочь миллиардера и филантропа Билла Гейтса Дженнифер Гейтс получила первую дозу прививки от COVID-19 и пошутила, что вместе с ним ей не вживили чип.

Источник: Instagram Дженнифер Гейтс, "Голос Америки"

Прямая речь: "К сожалению, вакцина НЕ вживила моего гениального отца мне в мозг – если бы только мРНК имела такую ​​силу!".

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Допис, поширений Jennifer Gates (@jenniferkgates)

Детали: Дженнифер Гейтс добавила, что даже после второй дозы вакцины планирует носить маску.

Врачи в США настаивают, что прививка только дополняет другие меры безопасности и не означает, что можно забыть о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, мытье рук и тому подобном.

Дочь Билла Гейтса смогла получить вакцину, поскольку учится в медицинском колледже и как будущая врач входит в одну из приоритетных групп.

Сам 65-летний Билл Гейтс вакцинировался от COVID-19 ранее.

Напомним: Одна из вымышленных историй, которую распространяют антивакцинаторы и сторонники теорий заговоров, утверждает, что вместе с вакцинами людям вживляют электронные чипы от Билла Гейтса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияСШАCovid-2019коронавирус
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