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В Україні знову вдарить 20-градусний мороз

Понеділок, 15 лютого 2021, 12:38
Фото pic2.me

У найближчі дні в Україні очікується похолодання – вночі температура повітря подекуди опуститься до -22.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова: "Стрітення прийшло в Україну з морозами. У ніч на 16 лютого в Україні очікується -12-18 градусів, на північному сході, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Полтавщині, частині Черкащини – -17-22 градуси. Вдень у вівторок у більшості областей -7-14 градусів".

Деталі: На Заході, у південній частині та на південному сході 16 лютого -4-9 градусів. На Закарпатті вдень очікується найтепліша погода, від 2 морозу до 2 тепла. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, у західних областях – південний, невеликий, максимум помірний.

У Києві у вівторок без опадів, на дорогах ожеледиця, вночі -16-18 градусів, на околицях до -20 градусів, вдень -8-10 градусів.

17-18 лютого в Україні подекуди сніг, вдень морози трохи відступлять.

Українська правда
Теми: погода
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