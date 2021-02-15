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В Украине снова ударит 20-градусный мороз

Понедельник, 15 февраля 2021, 12:38
Фото pic2.me

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание – ночью температура воздуха местами опустится до -22.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Сретение пришло в Украину с морозами. В ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12-18 градусов, на северо-востоке, в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Полтавской, части Черкасской области – -17-22 градуса. Днем во вторник в большинстве областей -7-14 градусов".

Детали: На Западе, в южной части и на юго-востоке 16 февраля -4-9 градусов. На Закарпатье днем ​​ожидается теплая погода, от 2 мороза до 2 тепла. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, в западных областях – юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

В Киеве во вторник без осадков, на дорогах гололедица, ночью -16-18 градусов, в окрестностях до -20 градусов, днем ​​-8-10 градусов.

17-18 февраля в Украине местами снег, днем ​​морозы немного отступят.

Украинская правда
Темы: погода


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