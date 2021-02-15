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Лавров підтвердив: розрив відносин Росії з ЄС "вже відбувається"

Понеділок, 15 лютого 2021, 13:16
Лавров підтвердив: розрив відносин Росії з ЄС вже відбувається

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що розрив у відносинах Росії та ЄС розпочався давно і їх розриває Брюссель.

Про це він заявив на зустрічі з фінським колегою Пеккою Хаавісто у Санкт-Петербурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

За його словами, будь-якій людині, яка цікавиться політикою, відомо, що "розрив давно відбувається, відносини послідовно розриває Європейський Союз".

"Ми готові обговорювати проблеми. Коли це відповідає в тому числі і інтересам РФ, ми взаємодіємо і з питань зміни клімату, і з навколишнього середовища, - зазначив російський міністр. - Але каркас цих відносин був свідомо зруйнований за ініціативою Брюсселя".

Лавров зазначив, що Росія буде готова до відновлення відносин з Євросоюзом, якщо Брюссель перестане їх розривати.

"Вибір за Євросоюзом. Якщо він вирішить, що все-таки відносини потрібно відновлювати і повернути назад дії по їх розриву, про які я згадав, ми будемо до цього теж готові", - сказав Лавров.

Міністр зазначив, що потурання Брюсселя грубим порушенням прав російськомовних і нападкам на російську мову і культуру свідчить про те, що Євросоюз віддаляється від усього, що пов'язано з Росією.

Раніше Лавров в ефірі програми "Соловьев LIVE", відповідаючи на запитання про те, чи йде Росія до розриву з ЄС, сказав: "Ми виходимо з того, що ми готові".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пізніше заявив, що слова Лаврова ЗМІ цитували поза контекстом, і що сенс полягає в тому, що Москва хотіла б розвивати відносини з Брюсселем, але треба бути готовим до найгіршого. 

У МЗС РФ підтвердили налаштованість на розрив відносин з Євросоюзом у тому випадку, якщо на цей крок піде Брюссель. 

Теми: РосіяЄСЛавров
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